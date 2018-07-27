Мимо системы слежения не проскочит и иголка

США к 2023 г. создадут новую систему слежения и перехвата баллистических ракет, о необходимости которой ранее неоднократно заявляли высокопоставленные американские военные.

К этому времени на вооружении России уже будут стоять баллистические "Сарматы" с практически неограниченным радиусом действия. Новая система должна стать главной контрмерой для смертоносных российских ракет.

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Как сообщило накануне РИА "Новости", ее создание включено в проект оборонного бюджета страны, принятый палатой представителей Конгресса в четверг. Ожидается, что законопроект на следующей неделе одобрит Сенат, а затем подпишет Трамп.

Это означает, что в ближайшее время Агентство противоракетной обороны США начнет работу по развертыванию в космосе наиболее совершенной на этот момент системы слежения и перехвата баллистических ракет. Помогать традиционно будет DARPA – агентство перспективных оборонных исследований, которое занимается в настоящий момент сразу несколькими проектами, в том числе созданием гиперзвукового беспилотника SR-72.

Как заявлял ранее председатель Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности и бывший глава ВКС Виктор Бондарев, чтобы перехватить один "Сармат", понадобится 500 противоракет, которых у США просто нет. Теперь в Пентагоне будут готовить ответ.

Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны завершиться к 31 декабря 2022 года. Следующим этапом станет размещение в космосе перехватчиков. По мнению экспертов, США реализуют эту программу в течение десятилетия. Существующие международные соглашения запрещают размещать в космосе оружие массового уничтожения, однако американцы определят перехватчики в категорию средства противоракетной обороны.

Необходимо напомнить, что США разработают систему не с нуля. Программу "Стратегическая оборонная инициатива", также известную под названием "Звездные войны", предложил в 1983 г. Рональд Рейган.

Как раз она предусматривала создание противоракетной обороны с элементами размещения ударных систем вооружений в космическом пространстве. Они должны были перехватывать советские баллистические ракеты на всех участках полета, что многократно повышало шансы их сбить.

Противоракеты должны были быть не ядерными, так как взрывы могли повредить радары. В перспективе предполагалось использовать химические лазеры и уже ставшие известными рельсотроны.

Часть наработок 1980-х гг., несомненно, будет использована в новой системе. Тем более что еще Джордж Буш – младший распорядился возобновить работы над СОИ в рамках создания системы ПРО.

Плюс особое внимание будет уделяться радарам, которые из космоса должны засекать пуски баллистических ракет.