США крепко подсели на двигатели из РФ

"Энергомаш" поставит еще шесть РД-180 американцам

США, несмотря на многократные обещания наладить собственное производство ракетных двигателей для ракет "Атлас-5", все равно вынуждены покупать российские РД-180 несмотря на санкции.



По словам генерального директора НПО "Энергомаш" Игоря Арбузова, его компания поставит американцам шесть двигателей в 2020 году. При этом контракт с United Launch Alliance изначально был заключен на 2019 г., но "ситуация изменилась", цитирует Арбузова РИА "Новости".

Ранее в американских СМИ широко освещался проект американской компании Blue Origin, которая обещала доделать свой кислородно-метановый двигатель Ве-4 на замену российскому РД-180. Проект всячески лоббируют сенаторы, резко выступающие против зависимости США в этом вопросе. В 2014 г. Конгресс даже ввел запрет на использование двигателей из РФ после 2019 г., однако затем отменил, когда стало понятно, что ни Blue Origin, ни Илон Маск со своим метановым двигателем "Рэптор" просто не успеют довести до ума свои новаторские проекты. А запускать носители придется на проверенных РД-180, пока не будут готовы новые двигатели, а заодно и ракета "Вулкан", разрабатываемая с 2014 года.

Но пока еще не прошло время "Атлас-5" из 1990-х. На этой ракете-носителе США запускают абсолютно любые космические аппараты, в том числе автоматические межпланетные станции, пилотируемые космические корабли, например Starliner или военный орбитальный самолет X-37, не говоря уже о разведывательных спутниках и коммерческих пусках.



Очевидно, что компания United Launch Alliance согласится на замену РД-180 только в том случае, если будет уверена в новом на 100%. Пока же США приходится закупать РД-180, и, по данным The Wall Street Journal, это будет происходить минимум до 2025 г., а то и до 2028-го. Хотя стоимость запуска "Атлас-5" на РД-180 просто астрономическая – от $110 млн до $230 миллионов. В то время как тот же Илон Маск берет за полет на своем "Фалькон-9" с возвращающейся ступенью менее $80 миллионов.

Для НПО "Энергомаш" сотрудничество с United Launch Alliance крайне выгодно. На данный момент один из лучших когда-либо построенных ракетных двигателей РД-180 ставится только на "Атлас-5. "Сто восьмидесятый" планировалось поставить на ракеты "Русь-М", но в 2011 г. программу из-за нехватки финансирования закрыли, позже переключившись на "Ангару" с РД-191.

Кроме того, Россия поставляет США двигатели РД-181, которые используются для ракет-носителей Antares, напоминает "Национальная служба новостей".