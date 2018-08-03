С-400 совершат марш-бросок через всю страну

Комплексы проедут тысячи километров

По тревоге подняты расчеты комплексов ПРО С-400 в Саратове. Ракетчикам предстоит не просто отстреляться неподалеку, а проехать большую часть России, чтобы добраться до полигона Телемба в республике Бурятия.

Как сообщает РИА "Новости", в рамках учений С-400 будут сбивать сверхзвуковые мишени "Армавир", "Бекас" и "Пищаль", созданные на базе устаревших ракет для зенитных комплексов С-75 и С-125. Однако это уже совсем другие изделия.

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Так, РМ-75 "Армавир", разработанная в НПО "Молния", может имитировать не только существующие, но и перспективные аэродинамические цели. В том числе, малозаметные, летящие на высоте от 50 м до 20 километров. Таким образом, ракета может имитировать как баллистическую мишень, так и крылатые ракеты, против которых, по мнению экспертов, недостаточно эффективны многие ЗРК, в том числе С-400.

На учениях будут протестированы не только ЗРК, но и тягачи, для которых длительная поездка станет настоящим испытанием, как и для личного состава. Сообщается, что в учениях принимают участи 500 зенитчиков и 100 единиц техники. С-400 поступили в части ПВО в Саратовской области относительно недавно – в начале этого года.