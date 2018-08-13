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C-400 вывел Россию в лидеры продаж вооружений

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Но до Вашингтона Москве пока еще далеко

Российский "Алмаз-Антей" впервые вошел в десятку мировых производителей вооружения по версии Defense News. Специализированное издание создало рейтинг на базе годовых отчетов компаний. Оказалось, что после контрактов по С-400 отечественный концерн резко поднялся с 11-го на 8-е место. Так, за прошлый год его доход от оборота составил свыше $9 млн, что почти на 40% больше показателя прошлого года.

Как известно, "Алмаз-Антей" поставляет С-400 в Китай и Турцию. Кроме того, в мае этого года СМИ сообщили, что Россия и Индия согласовали условия поставки "Триумфа" на сумму $6 миллиардов. А затем комплексами заинтересовалась вполне платежеспособная и до этого ориентированная больше на американский рынок Саудовская Аравия. Если соглашения превратятся в твердые контракты, "Алмаз-Антей" может подняться еще выше. Стоит еще отметить, что "Алмаз-Антей" выпускает экспортную версию С-300 "Антей-2500", которая поставлялась в Венесуэлу.

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Фото: wikipedia.org/Vitaly V. KuzminВпрочем, опередить лидера рейтинга, американскую компанию Lockheed Martin, вряд ли удастся. Ее доход в 2017 г. составил почти $48 млн, что в пять раз больше, чем у концерна "Алмаз-Антей". Второе место за другим лидером американской оборонки – Raytheon Company, которая заработала $23,5 миллиона. А замыкает тройку британская BAE-System, поставляющая боевые корабли и электронику для военной техники и самолетов по всему миру.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заняла 14-е место в рейтинге Defense News, "Тактическое ракетное вооружение" – 25-е, поднявшись с 32-го. "Вертолеты России" на 36-м, "Уралвагонзавод" со своими танками десятью строчками ниже. А замыкает рейтинг российских компаний АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" на 48-месте (50-е в 2017 году).

Александр ИЛЬИН
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