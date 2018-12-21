Китай испытал С-400

Противоракеты сбили цель на скорости 3 км/с

Китай, который первым из мировых покупателей получил российский комплекс С-400, решили проверить, такой ли он эффективный, как его представляют в российских СМИ.

Как передает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, Пекин провел тестовые стрельбы двух дивизионов ЗРК. А состоялись они в первой декаде декабря.

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Сообщается, что ракета 48Н6Е успешно поразила баллистическую мишень, летевшую на скорости 3 км/с на предельной дальности около 250 километров.

Пока нет данных о том, что у Китая есть самая дальнобойная ракета 40Н6, обладающая дальностью 400 километров. Относительно недавно она была принята на вооружение России, после чего военные эксперты отметили, что С-400 наконец-то стал С-400, а не модернизированной версией С-300.

Контракт на поставку С-400 Москва и Пекин заключили в 2014 году. Китай приобрел шесть ЗРК за $3 млрд, что достаточно дешево, если учитывать, какую цену заплатит Индия.

В конце июля Китай завершил приемку первого полкового комплекта С-400, который был поставлен в Республику в мае. Первые стрельбы планировалось провести еще в начале августа.