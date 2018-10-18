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Дальнобойную ракету для С-400 взяли на вооружение

Фото: wikipedia.org/Ministry of Defence of the Russian Federation
Минобороны закажет больше тысячи штук

Зенитную управляемую ракету 40Н6, которая, по мнению многих военных экспертов, и делает из комплекса С-400 такое грозное оружие, приняли на вооружение российской армии.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, все необходимые документы были подписаны в сентябре, а после этого Минобороны начало закупки противоракеты.

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Сообщается, что всего в рамках госпрограммы вооружения до 2027 г. планируется закупить более тысячи 40Н6 для перевооружения и оснащения полков ВКС. Всего планируется сформировать 56 дивизионов С-400.

Дальность системы С-400 в 380 км берется из расчета характеристик этой самой противоракеты, которую уже достаточно долго ждут в войсках. Также ее планируется использовать в составе будущего ЗРК С-500.

На данный момент комплексы С-400 и С-300ПМ используют ракеты 48Н6Е3 с дальностью до 250 километров. А также 48Н6Е2 (200 километров). Что касается 40Н6, то она может работать по загоризонтным объектам, в полете ее ведет так называемая инерциальная система, когда головка самонаведения сопровождает цель. В перспективе ракету планируется доработать для решения противоспутниковых задач.

Александр ИЛЬИН
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