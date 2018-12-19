Вашингтон понял, что в ближайшие годы не сможет победить Москву в гонке вооружений, и пошел на крайнюю меру

Американцы всерьез начали говорить о выходе из договора РМСД, испугавшись оружия, которое могут производить россияне. Вашингтон знает, что еще не скоро сможет создать подобные технологии. В этом уверен военный эксперт.

Он напомнил, что в марте 2018-го во время послания Федеральному собранию Владимир Путин представил общественности новые виды российского вооружения. Тогда показали баллистическую межконтинентальную ракету "Сармат", подводный беспилотник "Посейдон", боевой лазерный комплекс "Пересвет" и крылатую ракету неограниченной дальности полета с ядерной энергетической установкой "Буревестник".

Новинки не на шутку обеспокоили американцев, чье вооружение далеко от российского. Именно после этого США заострили внимание на договоре РМСД.

"Американцы начали поднимать все эти вопросы, после того как поняли, что у нас есть такие виды оружия, которые они не в состоянии в ближайшие 5-10 лет изготовить", – заявил в эфире НСН генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ в 2003-2007 гг. Айтеч Бижев.

В начале декабря Вашингтон выдвинул Москве ультиматум по ДРСМД. США потребовали уничтожить или модифицировать ракету 9M729, которая якобы нарушает договор, – ее дальность, по мнению американцев, превышает 500 километров. Вашингтон пригрозил выйти из двустороннего соглашения, если Москва не пойдет на это условие.

В МИД РФ сообщили, что Россия не нарушала договор, а США так и не предоставили никаких доказательств того, что их обманывают. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, Москва не стала бы предлагать Вашингтону посмотреть ракету, так как это было бы нецелесообразно.