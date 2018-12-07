Америка потребовала запретить российские ракеты

Вашингтон вновь обвинил Москву в нарушении ракетного договора

Власти США выдвинули России ультиматум, касающийся соблюдения положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению Вашингтона, наша страна незаконно использует на испытаниях крылатую ракету 9М729 (также известную как SSC-8).



Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон объявила о том, что 9М729 имеет радиус действия от 500 до 5,5 тыс. километров. А это прямо запрещено договором, передает РИА "Новости".

В связи с этим Вашингтон потребовал отказаться от применения этого вооружения или модифицировать его таким образом, чтобы дальность действия ракеты укладывалась в разрешенные рамки. При этом США должны иметь возможность проверить внесенные коррективы.

"Мяч на российской стороне. Они должны проявить инициативу", – заявила чиновница.

Российской стороне претензии американцев кажутся неуместными. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, ракета 9М729 не испытывалась на такую дальность. Москва по доброй воле передала Вашингтону информацию о временных рамках испытаний, дала разъяснения относительно ошибочных представлений американской стороны о видах пусковых установок, с которых они осуществлялись.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД. Он мотивировал это тем, что Россия якобы нарушает соглашение. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у нашей страны есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" договора, а если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по соглашению. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова Помпео заявила, что Москва неукоснительно выполняет соглашение.

"Крылатая ракета наземного базирования с индексом 9М729 полностью отвечает требованиям договора, она не разрабатывалась и не испытывалась на запрещенную по договору дальность. Ее развертывание осуществляется в строгом соответствии с нашими международными обязательствами", – говорила дипломат.

Ракета 9М729 (SSC-8) – это крылатая ракета большой дальности с крыльями, сложенными в фюзеляж ракеты в транспортном положении. Ракета, вероятно, была разработана екатеринбургским ОКБ "Новатор" для ракетного комплекса 9К720 "Искандер-М". Ее первый пуск состоялся в 2007 году.