США нашли повод выйти из ракетного договора

Судьба ДРСМД решится через 60 дней

Вашингтон придумал способ, как разорвать невыгодный для себя Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но при этом сохранить лицо. Так сенатор Алексей Пушков объяснил заявление госсекретаря США Майка Помпео.

Накануне Помпео предупредил, что США в течение 60 дней не будут принимать никаких решений по ДРСМД, но продолжат пристально наблюдать за Россией. Если Москва продолжит нарушать Договор, то и Вашингтон не будет считать себя обязанным соблюдать его и приступит к реализации новой ракетной программы.

Таким образом, США хотят перенести ответственность за уничтожение стратегически важного соглашения на Россию, считает Пушков.

"Ультиматум Помпео – это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят на весь мир, что во всем опять виновата Россия, и поэтому они рвут договор. Им нужно обоснование. В этом смысл ультиматума Помпео", – написал сенатор в Twitter.

МИД РФ на выходку госсекретаря США отреагировал сдержанно: "Россия неукоснительно соблюдает ДРСМД, и США это известно", – приводит сайт "Комсомольская правда" комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Судя по всему, терпению Москвы приходит конец. И давно пора, утверждает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его мнению, Вашингтон воспринимает профессиональную выдержку российских дипломатов как слабость, поэтому пора дать США решительный отпор.

"Только когда мы их пошлем, фигурально выражаясь, только так мы можем добиться какого-то внимания. Только это. Потому что все остальные способы исчерпаны", – приводит "Царьград" слова политолога.

Ранее стало известно, что в Конгресс США поступил законопроект, который прекращает действие договора СНВ-3.