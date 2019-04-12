"Посейдон" спустят на воду через десять дней

"Дьявольская машина" готова атаковать США

Беспилотный подводный аппарата с ядерной силовой установкой российского производства спустят на воду уже в этом месяце. Об этом ранее уже писали СМИ, однако ТАСС даже объявил дату – 23 апреля, ссылаясь на источники в ОПК. Скорее всего, в конце апреля выйдет и видеоролик от Минобороны с этого знаменательного события.

Как и сообщалось, носителем подлодки станет атомная субмарина спецназначения "Белгород". В 2020 году пройдут заводские ходовые и государственные испытания, и в конце того же года лодку с "Посейдоном" передадут ВМФ.

В российских СМИ "Царь-торпеду" изображают как оружие Судного дня, от которого нет никакой защиты, в то же самое время, на Западе "Посейдон" считают больше психологическим оружием, которое вряд ли когда-либо будет применено. Наибольшее сомнение у западных экспертов вызывает компактная ядерная силовая установка, которой оснащен аппарат. Вдобавок, они уверяют, что на скорости порядка 200 км/час, а именно такой будет ее максимальная скорость, "Царь-торпеду" будет легко засечь, так как в воде она будет производить большой шум.

Вместе с тем, необходимо отметить, что работу надо "Посейдоном" вели еще с советских времен, затем проект заморозили и снова возобновили. Об эффективности аппарата говорить сложно, так как он полностью засекречен, а по видео, которые публикует Минобороны нельзя сделать какие-то серьезные выводы.



