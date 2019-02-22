США в упор не верят в неуязвимость "Царь-торпеды"

Российские военные эксперты в один голос уверяют о неуязвимости "Посейдона". И накануне, видимо, для большей убедительности военные продемонстрировали видеоролик, где "Царь-торпеда" показана в цеху, а также выходящей из пусковой установки.

Главными целями "Посейдонов" могут стать не только американские города, но и авианосцы, составляющие едва ли не основу боевой мощи Америки. Сейчас США обкатывают свой новый "Джеральд Р. Форд" и готовятся принять на вооружение еще несколько. Это не просто авианосцы с самолетами, а плавучие военные базы с малозаметными F-35 и беспилотниками-заправщиками MQ-25, которые увеличивают радиус действия истребителей вдвое. Каждый авианосец сопровождается группой кораблей поддержки, и утверждения о том, что гигантский корабль уязвим и его можно потопить обыкновенной торпедой или даже гиперзвуковой ракетой, – миф.

По мнению экспертов, потопить авианосец может ядерная ракета или торпеда вроде "Посейдона", если таковой соответствует своим заданным характеристикам. По утверждению российских государственных СМИ и официальных лиц, российский аппарат длиной 25 м двигается на глубине 1 тыс. м со скоростью порядка 200 км/ч и несет заряд в 2 мегатонны. "Посейдон" оснащен ядерной силовой установкой, которая в сто раз меньше той, которая стоит на атомных подводных лодках.

Как считают авторы The National Interest, это чистая фантастика. Если Россия настолько продвинулась в разработке атомных реакторов, то почему она не использует их на своих обычных атомных подлодках, вопрошает издание.

Благодаря таким скоростям и глубинам они могли бы "оставить в дураках" и "Вирджинии", и "Огайо", и "Сивульф". Но почему-то по части субмарин Россия и США идут примерно "ноздря в ноздрю", причем американцы даже немного впереди, если говорить о новейших "Вирджиниях".



Смущает американских экспертов и другой вопрос – зачем русским запускать "Посейдон". Если авианосец можно уничтожить пятью гиперзвуковыми "Кинжалами" с ядерной боевой частью? Несколько точно достигнут своей цели и потопят корабль.

Даже сейчас в США не верят в "Посейдон" и не считают его реальным стратегическим оружием, против которого нужно придумывать какую-то защиту.