Авианосец уничтожит только ядерная ракета

В США развенчали миф об уязвимости гиганта

В последнее время в российских СМИ часто муссируется тема возможного уничтожения американского авианосца российской или китайской противокорабельной ракетой. Так, бомбардировщик Ту-22М3 уже заочно называют "убийцей авианосцев" благодаря крылатой ракете Х-32 и гиперзвуковому комплексу "Кинжал". Примерно то же самое говорят о "хитрых" китайских ракетах СМ-401, которые могут менять траекторию во время полета.

Однако эксперты из The National Interest уверяют, что все это профанация и пустить на дно современный американский авианосец может только ядерная бомба или ракета.

Огромные корабли часто критикуют за непомерную стоимость и огромные расходы на поддержание из боевой готовности. Однако, по мнению военных аналитиков, если бы их не было, США потратили бы намного больше денег на корабли, которые стали бы альтернативой авианосцам.

Авторы NI уверены, что авианосцы классов "Нимиц" или "Джеральд Форд" очень живучие, и справиться с ними с помощью подлодок или боевой авиации практически нереально. И этому есть несколько объяснений.

Во-первых, они очень быстры и развивают скорость до 56 км/ч, поэтому отследить их не так просто. У этих кораблей сотни водонепроницаемых отсеков и тысячи тонн брони, которую не пробьет обычная торпеда или ракета.

Во-вторых, авианосец никогда не выходит один. Его защищает целая группа кораблей, оснащенных системой ПРО "Иджис". Кроме того, гигант связан с наземными системами, которые также могут отслеживать передвижение авиации и подводного флота противника.

Наконец, сам авианосец оснащен защитой от крылатых ракет и торпед подводных лодок. На палубе обязательно базируется эскадрилья, оснащенная радарами раннего предупреждения, специально для обнаружения угроз. Все датчики передают данные в единый командный центр, а действия отработаны до автоматизма.

Еще крайне важный момент: ВМС США никогда не будут рисковать авианосцем и не пошлют его в потенциально опасный район. Задача капитана – свести риск к минимуму, так как на борту находятся пять тысяч человек. Например, авианосец обойдет тот квадрат, в котором теоретически могут быть мины.

Кроме того, ведущие американские разработчики постоянно работают над созданием новых защитных комплексов. Одним из таких является программа Counter Air, которая показывает работу всех боевых систем на одном экране. Кроме того, ВМС США сейчас активно работают над внедрением стелс-беспилотников, который могут вести разведку вблизи авианосцев и предупреждать об угрозах.



Главной проблемой для авианосцев остаются российские и китайские бомбардировщики с ракетами большой дальности. Теоретически их можно оснастить ядерными боеголовками, но применение такого оружия фактически будет означать начало третьей мировой войны. Другим способом потопить авианосец будет крайне трудно.