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"Ивана Антонова" передадут флоту к Новому году

Фото: wikipedia.org
Новый тральщик станет долгожданным подарком для ВМФ

Третий корабль противоминной обороны "Иван Антонов" проекта 12700 передадут ВМФ РФ уже в декабре этого года. Об этом сообщает Mil.Press со ссылкой на пресс-службу Средне-Невского судостроительного завода (СНСЗ).

Новость имеет достаточно большое значение, так как российский парк тральщиков сильно устарел. Сейчас в основном используются тральщики проекта 1265 "Яхонт", заложенные еще в 70-х годах прошлого века. А "стеклопластиковые" "Александриты" оборудованы новейшими гидроакустическими станциями, размещенными как на самих кораблях, так и на телеуправляемых подводных аппаратах. Фактически только эти российские тральщики могут успешно находить и обезвреживать современные морские мины.

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Ранее в СНСЗ заявляли, что на предприятии будет строиться по два тральщика в год. Однако пока в 2019 г. планируется заложить только один корабль серии – "Анатолий Шлемов". В этом году также был заложен лишь "Петр Ильичев". По данным источника, уменьшение числа заказов связано с неопределенностью стратегии флота в отношении кораблей противоминной обороны. Сообщается, что даже рассматривалась замена тральщиков беспилотными средствами противоминной обороны.

На данный момент в составе ВМФ РФ числится только один "Александрит" – головной "Александр Обухов". Следующий на очереди как раз "Иван Антонов", который в начале ноября пришел в Балтийск, где пока проходит государственные испытания.

Александр ИЛЬИН
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