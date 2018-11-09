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России не хватает денег на корветы

Фото: commons.wikimedia.org
"Дерзкого" не могут достроить

Головной корвет проекта 20386 "Дерзкий" никак не закончат из-за несвоевременного финансирования. У корабля не готова композитная надстройка, то есть закрытое сооружение на главной палубе.

Об этом пишет Mil.Press FlotProm со ссылкой на пресс-службу Средне-Невского судостроительного завода, который как раз занимается строительством надстройки, которую впоследствии отправит на "Северную верфь".

Договор на составную часть опытно-конструкторской работы по изготовлению надстройки предприятия заключили в марте 2018 г., и ожидалось, что она будет готова в мае 2019-го. Но теперь сроки сдвинулись как минимум на конец будущего года.

Фото: mil.ru

По данным источника, надстройка корвета проекта 20386 в полтора раза больше, чем у предыдущих проектов 20380 и 20385. У нее другая геометрия и структура. Корабль получился дороже, в частности, из-за композитных материалов, которые делают его более легким и незаметным.

"Дерзкого" пусть и с задержками, но абсолютно точно достроят: на данный момент Россия создает конкурентоспособные корветы с хорошим вооружением. Гораздо хуже обстоят дела с фрегатами, которые из-за событий на Украине в 2014 г. остались без турбин "Зоря-Машпроект".

Фото: mil.ru

В результате на сегодняшний день в строю только "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Хотя, по данным СМИ, российские аналоги, изготовленные на рыбинском "Сатурне", уже готовы. В любом случае в ввод в строй двух кораблей – "Адмирала Головко" и "Адмирала флота Советского Союза Исакова" – перенесли на 2021-2022 годы.

Александр ИЛЬИН
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