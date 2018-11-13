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"Адмирал Кузнецов" отремонтируют несмотря на затонувший док

Фото:Лев Федосеев/ТАСС
Ремонт корабля планируют завершить в срок

Корабелы умудрились закончить ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" даже после того, как на него упал кран, а сам док, где проводились работы, затонул.

Как заявил во вторник заместитель министра обороны Алексей Криворучко, в период с 17 сентября по 30 октября 2018 г. "в полном объеме были выполнены плановые доковые работы на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске". Док затонул как раз 30 октября, поэтому получается, что корабелы успели.

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Что касается поврежденной палубы, то производители работ заверили, что повреждения несущественные и не повлияют на сроки ремонта. Его планируется завершить в четвертом квартале 2022 года.

На "Кузнецове" ремонтируют энергетическую установку, модернизируют электроэнергетическую систему и, что немаловажно, "средства, обеспечивающие эксплуатацию авиационного крыла крейсера". Но, по мнению экспертов, России все равно нужен новый авианосец, так как "Кузнецов" устарел, равно как и палубные истребители, которые на нем базируются. Наибольшей критике подвергаются двигатели крейсера, работающие на мазуте, в то время как на большинстве современных кораблей стоят газотурбины.

Александр ИЛЬИН
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