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Корвет "Громкий" немного пострелял

Фото: wikipedia.org/Alex omen
Российский флот усиливают корабли будущего

Во Владивостоке новейший российский корвет "Громкий" впервые открыл огонь. Стрельбы проходили в ходе заводских испытаний – для этого боевой корабль специально доставили из Комсомольска-на-Амуре.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, "Громкий" в различных режимах опробовал 100-миллиметровую универсальную корабельную артиллерийскую установку А-190 и шестиствольные автоматические зенитки АК-630. Использовал ли корвет свое самое грозное оружие – крылатые "Калибры", а также противокорабельные ракеты Х-35, не сообщается. Возможно, эти типы вооружений будут испытаны позднее.

"Громкий" – это второй корвет проекта 20382, собранный на Амурском судостроительном заводе. На данный момент в строю пять кораблей этого типа, четыре из которых построены на "Северной верфи". Ожидалось, что "Громкий" примут на вооружение Тихоокеанского флота до конца года, но сроки могут немного сдвинуться вправо.

Александр ИЛЬИН
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