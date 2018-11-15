Корвет "Громкий" немного пострелял

Российский флот усиливают корабли будущего

Во Владивостоке новейший российский корвет "Громкий" впервые открыл огонь. Стрельбы проходили в ходе заводских испытаний – для этого боевой корабль специально доставили из Комсомольска-на-Амуре.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, "Громкий" в различных режимах опробовал 100-миллиметровую универсальную корабельную артиллерийскую установку А-190 и шестиствольные автоматические зенитки АК-630. Использовал ли корвет свое самое грозное оружие – крылатые "Калибры", а также противокорабельные ракеты Х-35, не сообщается. Возможно, эти типы вооружений будут испытаны позднее.

"Громкий" – это второй корвет проекта 20382, собранный на Амурском судостроительном заводе. На данный момент в строю пять кораблей этого типа, четыре из которых построены на "Северной верфи". Ожидалось, что "Громкий" примут на вооружение Тихоокеанского флота до конца года, но сроки могут немного сдвинуться вправо.