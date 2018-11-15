Для ВМФ закажут суперфрегаты

Но их не хватит, чтобы заменить советские корабли

Военно-морской флот России, серьезно пострадавший от западных санкций, как бы ни уверяли в обратном некоторые политики и журналисты, потихоньку приходит в себя.

Лишившись двух "Мистралей" и надежды обзавестись новым авианосцем как минимум до 2030 г., моряки в скором будущем могут получить новые фрегаты проекта 22350, часть которых до сих простаивает без украинских двигателей. Это "Адмирал Головко" и "Адмирал Советского Союза Исаков". В ближайшее время на них планируется поставить газовые турбины производства рыбинского "Сатурна", испытать и ввести в строй до 2021 года.

Именно фрегаты проекта 22350 жизненно необходимы флоту, так как должны заменить корабли дальней морской зоны, построенные еще при СССР. Кроме того, в ВМФ рассчитывают на фрегаты проекта 11356, построенные на базе советских 1135. Но именно 22350-е считаются наиболее продвинутыми и перспективными.

И теперь, как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой сразу на два источника в отрасли, ВМФ РФ и Объединенная судостроительная компания рассматривают возможность заказа еще нескольких фрегатов проекта 22350. Причем речь идет минимум о двух и максимум о четырех кораблях. По данным источников, консультации с Северным ПКБ, которое проектировало фрегат, уже ведутся.

В "Северной верфи", где строилась первая серия фрегатов, информацию не подтвердили, но и не опровергли, добавив, что предприятие в состоянии выпустить как два, так и четыре таких корабля.



Как ранее заявлял экс-главком ВМФ адмирал Виктор Чирков, флоту нужны по меньшей мере 18 фрегатов проекта 22350 и 36 корветов проекта 20380, вроде "Громкого".

На данный момент в составе флота только один фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков", второй – "Адмирал флота Касатонов" – еще проходит испытания. А кораблей проекта 11356 целых три: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".