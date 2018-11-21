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Дуэль российских кораблей попала на видео

Фото: Виталий Невар/ТАСС
Моряки испытали уникальные антиторпеды

На Балтийском флоте разыграли настоящий морской бой между заслуженным малым противолодочным кораблем "Калмыкия" и новейшим корветом проекта 20380 "Стойкий". Соответствующее видео разместило Минобороны РФ.


По легенде "Калмыкия" атаковала корвет 533-миллиметровыми торпедами, а тот должен был отбиваться из "Пакета-НК". Как известно, этот комплекс умеет уничтожать не только подводные лодки, но и торпеды. Для этих целей существует специальная противоторпеда М-15. Она работает на дальности до 1 тыс. 400 м и на глубине до 800 м, при этом оснащена акустической и инерциональной системой наведения. "Пакет-НК" сам обнаруживает, классифицирует цель, выводит координаты и осуществляет пуск, то есть работает полностью в автоматическом режиме.

Сообщается, что корвет "Стойкий" проекта 20380 отразил нападение "Калмыкии". В ходе учений, вероятно, использовались учебные торпеды без боевой части.

Александр ИЛЬИН
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