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Израиль решил запугать Россию

Фото: commons.wikimedia.org/Toshi Aoki (CC BY-SA 3.0)
И заодно "пропиарить" собственные разработки

Накануне Израиль на выставке Aero India показал уничтожение российских вертолетов Ка-50 "Черная акула" своей новой системой ПВО MRSAM. В ролике показано, как пару вертолетов засекают радары, после чего самонаводящиеся ракеты комплекса "превращают" гордость российской авиации в груду покореженного железа. Рекламируемая система работает по нескольким целям в радиусе 70 км, а скорость ракеты достигает 2 Махов.

Ранее на этой же выставке Израиль показал, как поражает своим перспективным беспилотником Mini Harpy радар 96Л6Е, который входит в состав комплексов С-300 и С-400.

Россия применяет в Сирии ударные вертолеты Ка-52 и даже потеряла один в мае 2018 года. Двухместная машина сделана на базе одноместного Ка-50 и очень похожа.

Также в Сирии может находиться радар 96Л6Е для наведения сирийских С-300. До этого Израиль успешно уничтожал сирийские "Панцири-С1" российского производства и неоднократно заявлял, что сровняет с землей С-300, если они откроют огонь по израильским истребителям.

По мнению экспертов, данные видеоролики являются в своем роде элементом психологической борьбы. Таким образом в Израиле намекают, что не "спасуют" ни перед каким противником, и если встанет вопрос о защите своих военных объектов или техники, то сомнений не возникнет.

Тем не менее нужно отметить, что после размещения С-300 в Сирии интенсивность ударов ВВС Израиля по сирийским территориям снизилась, хотя пуски ракет из воздушного пространства Ливана продолжаются. Израиль утверждает, что Иран тесно сотрудничает с Асадом.

Фото: commons.wikimedia.org/Israel Defense Forces (CC BY-SA 3.0)

У Израиля очень боеспособные авиация и ПВО, так как летчики и ракетчики постоянно получают боевой опыт на протяжении десятилетий. В ближайшее время ВВС страны получат на вооружение F-35, поэтому Израиль крайне опасный потенциальный противник, о чем говорит опыт арабо-израильских войн. Однако с Россией Тель-Авиву просто необходимо договариваться, и, судя по роликам на выставке, в руководстве страны не прочь немного попугать русских.

Кроме того, Израиль наверняка захотел уязвить Индию, которая основала с Россией СП по производству вертолетов Камова. Поэтому таким достаточно агрессивным способом израильтяне могли продвигать собственную продукцию и выставлять российскую в не самом приглядном свете. Израиль нельзя назвать одним из лидеров вертолетостроения, но ударные беспилотники у них получаются, безусловно, хорошо. 

Александр ИЛЬИН
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