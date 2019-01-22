"Панцирь" в Сирии уничтожил дрон-камикадзе
Роковой удар по зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1"
российского производства нанес беспилотный летательный аппаратом SkyStriker. К
такому выводу пришел военный эксперт Владислав Шурыгин.
Военно-воздушные силы Израиля активно используют указанный тип беспилотника в ходе боевых операций. В частности, их применяют для подавления сирийских средств противовоздушной обороны, сообщают "Известия".
Дрон SkyStriker производства компании Elbit Systems – это небольшой тихоходный беспилотный летательный аппарат с толкающим пропеллером и электродвигателем. Он способен развивать скорость до 190 км/ч, его вес – 35 кг, а боевая часть имеет массу от 5 до 10 килограммов. Время полета – до 2 часов.
"Оператор в режиме теленаведения способен направлять его на цель и практически до соприкосновения с нею отменить атаку. Если за время полета не удалось обнаружить достойную цель, БЛА вернется назад и опустится на землю при помощи парашюта. Применение этого боеприпаса в дневное время представляет определенную проблему, так как он уязвим даже для стрелкового оружия. Но в ночное время налет "стаи" таких "камикадзе" на позиции ПВО может составить серьезную проблему уже для противника", – написал Шурыгин.
Официальных подтверждений того, что в ходе ночного авианалета погиб именно "Панцирь-С", не было ни с российской, ни с сирийской стороны. Военное командование Арабской Республики не стало комментировать материальные потери, но подтвердило гибель четырех своих солдат, трое из которых могут оказаться расчетом ЗРПК.
По словам Шурыгина, даже если "Панцирь" действительно был подбит дроном, это не означает, что израильские средства поражения превосходят российские средства ПВО.
"За прошлый год ПВО Сирии перехватила больше 250 крылатых ракет и дронов, запущенных Израилем, потеряв при этом один-единственный ЗРК "Панцирь-С". Результат, ранее казавшийся невероятным. Еще пару лет назад израильские бомбардировщики глубоко проникали в воздушное пространство Сирии и наносили удары по выбранным целям почти как на полигоне. Теперь эти времена канули в Лету. Удары наносятся исключительно крылатыми ракетами без захода самолетов в небо Сирии. А их эффективность упала ниже 25%", – подчеркнул специалист.
В ночь на 21 января ВВС Израиля атаковали несколько объектов иранского военного присутствия в Сирии. Кроме того, они нанесли удары по установкам сирийской ПВО, поскольку те якобы выпустили "десятки ракет" по задействованным в операции самолетам. В результате авиаудара была частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.
В Тель-Авиве утверждают, что предупредили Дамаск о начале антииранской операции и попросили не мешать ее проведению. Также израильские военные, по их словам, связывались в ходе атаки с российскими коллегами. Бомбардировки объектов в Сирии Израиль назвал ответом на вчерашнюю попытку ракетного обстрела Голанских высот, ответственность за которую возложили на иранцев.
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