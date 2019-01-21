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Израиль нанес авиаудар по Дамаску

Фото: www.globallookpress.com
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Иерусалим забрасывает ракетами мирных жителей

Израиль ночью вновь атаковал Сирию. По Дамаску были запущены управляемые ракеты с воздуха и земли. Об этом рассказал сирийский военный источник.

"Израильский враг нанес массированный удар с воздуха и с земли несколькими "волнами" управляемых ракет. Наши системы ПВО сразу же начали отражать атаку вражеских ракет", – цитирует его РИА "Новости".

Отмечается, что большая часть снарядов была уничтожена в воздухе. Ракеты запускались из воздушного пространства Ливана, а также из северной части израильского региона Галилея.

В Иерусалиме подтвердили факт авиаудара. В армейской пресс-службе подчеркнули, что целью являются иранские подразделения на территории Сирии.

"Армия обороны Израиля предостерегает сирийские вооруженные силы от попыток причинить ущерб израильской территории или израильским войскам", – говорится в заявлении.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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