ВВС Израиля пробили российский "Панцирь"

По комплексу нанесли прицельный удар во время авианалета на Сирию

Тель-Авив похвастался своими военными успехами: в ходе ночной атаки на объекты противовоздушной обороны Сирии был подбит новейший комплекс российского производства. В качестве доказательства Армия обороны Израиля распространила кадры видеозаписи.



Съемка, вероятно, велась с камер, установленных на ракетах, которые были выпущены по наземным сирийским объектам. В первом случае изображение слишком размыто, чтобы опознать атакуемый объект. Во втором цель похожа на зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" на автомобильном шасси, передает РИА "Новости".

Данную информацию пока никак не прокомментировали в Министерстве обороны РФ. Поэтому достоверных подтверждений того, что израильские самолеты действительно уничтожили российский зенитный комплекс, нет.

Национальный центр управления обороной РФ ограничился лишь сообщением о том, что в результате авиаудара Израиля была частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска, погибло четверо военнослужащих, шесть человек получили ранения. При этом в ходе ответных ударов ПВО Сирии уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб в ходе отражения авианалета, передает RT.

Экспертов не удивила очередная атака Израиля на Сирию. Они говорят, что в последнее время это стало обычной практикой. "Израиль осуществлял ракетные удары по Сирии на протяжении длительного времени. В 2018 г., как сообщали сами израильтяне, было нанесено более 200 ударов, поэтому в этом нет ничего нового. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорили, что Израиль продолжит свою политику и будет по-прежнему наносить удары по Сирии, и, возможно, даже активизирует их", – рассказала в интервью НСН востоковед-арабист Марианна Беленькая.

Прошлой ночью ВВС Израиля атаковали несколько объектов иранского военного присутствия в Сирии. Кроме того, они нанесли удары по установкам сирийской ПВО, поскольку те якобы выпустили "десятки ракет" по задействованным в операции самолетам. В Тель-Авиве утверждают, что предупредили Дамаск о начале антииранской операции и попросили не мешать ее проведению, однако сирийские военные не послушались. Бомбардировки объектов в Сирии Израиль назвал ответом на вчерашнюю попытку ракетного обстрела Голанских высот, ответственность за которую возложили на иранцев.