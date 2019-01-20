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"Панцирь" и "Бук" применили в Сирии

Фото: www.globallookpress.com
Российское оружие сбило израильские ракеты

В Дамаске во время отражения ракетного удара Израиля применили российские зенитные комплексы "Панцирь" и "Бук". Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной России.

"Зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" уничтожили семь израильских ракет. Инфраструктура аэропорта не пострадала. Жертв и разрушений нет", – цитирует сообщение центра RT.

Уточняется, что авиаудар по сирийской территории нанесли израильские самолеты F-16 из акватории Средиземного моря.

Ранее сообщалось, что целью нападения был международный аэропорт Дамаска.

Последняя атака была совершена 12 января. В результате был поврежден склад в аэропорту Дамаска и несколько самолетов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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