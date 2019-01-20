Израиль с воздуха напал на Сирию

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Израиль вновь ударил по Сирии. Отмечается, что система ПВО САР сумела сбить все ракеты, летевшие на международный аэропорт Дамаска.
"Все ракеты сбиты, ни одна из них не достигла цели", - цитирует сирийского военного источника РИА "Новости".
Иерусалим пока никак не отреагировал на сообщения о нападении.
Последняя атака была совершена 12 января. В результате был поврежден склад в аэропорту Дамаска и несколько самолетов.
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