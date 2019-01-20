Израиль с воздуха напал на Сирию

Войскам Асада удалось сбить летевшие ракеты

Израиль вновь ударил по Сирии. Отмечается, что система ПВО САР сумела сбить все ракеты, летевшие на международный аэропорт Дамаска.

"Все ракеты сбиты, ни одна из них не достигла цели", - цитирует сирийского военного источника РИА "Новости".

Иерусалим пока никак не отреагировал на сообщения о нападении.

Последняя атака была совершена 12 января. В результате был поврежден склад в аэропорту Дамаска и несколько самолетов.