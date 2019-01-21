В Сирии взорвалась заминированная машина

Нибиру
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В провинции Эль-Хасаке во время проезда военного патруля сил международной коалиции Сирии во главе с США случилось ЧП. По предварительной информации, есть раненые.
О том, что в Сирии подорвался автомобиль, сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Маядин".
США и союзники проводят в Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" с 2014 г., действуя без разрешения властей страны.
Курс российской валюты поднимется благодаря подорожавшей нефти и налоговому периоду
Страна восходящего солнца в скором времени присоединит часть Сахалинской области