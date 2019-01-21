В Сирии взорвалась заминированная машина

Инцидент произошел около блокпоста курдского ополчения

В провинции Эль-Хасаке во время проезда военного патруля сил международной коалиции Сирии во главе с США случилось ЧП. По предварительной информации, есть раненые.

О том, что в Сирии подорвался автомобиль, сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Маядин".

США и союзники проводят в Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" с 2014 г., действуя без разрешения властей страны.