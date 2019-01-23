Дамаск настроен дать решительный отпор Иерусалиму

Напряженность между Сирией и Израилем продолжает расти. После авиаударов по Дамаску представитель Арабской республики в ООН Башар аль-Джаафари пригрозил симметричным ударом по аэропорту Тель-Авива.

По его словам, Сирия постоянно посылает письма в Совбез с требованием обратить внимание на конфликт и утихомирить Иерусалим, однако никакой реакции не последовало.

"Либо настало время Совету Безопасности принять меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на сирийские территории, либо Сирии нужно привлечь внимание тех, кто создает войны в этом Совете", – цитирует Башара РИА "Новости".

Израиль пока никак не отреагировал на эти угрозы.

В ночь на 21 января ВВС Израиля атаковали несколько объектов иранского военного присутствия в Сирии. Кроме того, они нанесли удары по установкам сирийской ПВО, поскольку те якобы выпустили "десятки ракет" по задействованным в операции самолетам. В результате авиаудара была частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.

В Тель-Авиве утверждают, что предупредили Дамаск о начале антииранской операции и попросили не мешать ее проведению. Также израильские военные, по их словам, связывались в ходе атаки с российскими коллегами. Бомбардировки объектов в Сирии Израиль назвал ответом на попытку ракетного обстрела Голанских высот, ответственность за которую возложили на иранцев.