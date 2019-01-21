Российский "Панцирь" застали врасплох
Удар израильской авиации по произведенному в РФ зенитному
ракетно-пушечному комплексу "Панцирь С-1" стал полной неожиданностью
для сирийских военнослужащих. Поэтому ВВС так легко смогли его уничтожить.
Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Лямин.
Российский комплекс ПРО был подбит в ходе ночного авианалета. По мнению специалиста, в качестве средства поражения, по всей видимости, использовалась крылатая ракета Delilah с дальностью действия 250 километр. Ее особенность заключается в умении барражировать в районе цели.
В подтверждение результативности авиаудара Армия обороны Израиля распространила кадры видеозаписи, сделанные с выпущенных по целям ракет. На них видно, как орудия уничтожают противоракетные комплексы. Первый идентифицировать сложно из-за нечеткости изображения, а второй очень сильно похож на "Панцирь С-1".
"В целом по видео вырисовывается следующая картина: в первом случае зенитный комплекс пытался отбиться, но, похоже, его просто "перегрузили", и он не смог сбить все летящие одновременно на него цели", – приводит слова Лямина "Российская газета".
Во втором случае эксперт увидел, что "Панцирь" не был готов к отражению атаки. "РЛС (радиолокационная система) находилась в сложенном состоянии: возможно, его "поймали" без боекомплекта, когда расчет собирался его перезарядить", – указал специалист.
В Министерстве обороны РФ информацию об уничтожении ЗРПК российского производства до сих пор не подтвердили. Так что сведения о подбитом "Панцире" могут оказаться пустыми домыслами.
Накануне днем израильская армия нанесла ракетный удар по территории Сирии. Он был отражен при помощи ЗРК "Бук-М2Э" и ЗРПК "Панцирь-С1". После этого, в ночь на 21 января, ВВС соседнего государства атаковали несколько объектов иранского военного присутствия в Сирии. Кроме того, они нанесли удары по установкам сирийской ПВО, поскольку те якобы выпустили "десятки ракет" по задействованным в операции самолетам.
По сведениям Национального центра управления обороной РФ, в результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военнослужащих, шесть человек получили ранения. Кроме того, была частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска
В Тель-Авиве утверждают, что предупредили Дамаск о начале антииранской операции и попросили не мешать ее проведению, однако сирийские военные не послушались. Также израильские военные, по их словам, связывались в ходе атаки с российскими коллегами.
"Деконфликтизационный механизм работает, используется обеими сторонами. Он был рутинно задействован минувшей ночью", – сообщил РИА "Новости" официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
Бомбардировки объектов в Сирии Израиль назвал ответом на вчерашнюю попытку ракетного обстрела Голанских высот, ответственность за которую возложили на иранцев.
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