Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Израиль показал убийцу С-300

Кадр youtube.com
Российские системы подвергаются опасности в Сирии

Израильтяне, как большие специалисты по уничтожению военной техники российского производства, достаточно вспомнить сирийские "Панцири", показали беспилотник, который "уничтожает" радар С-300 и С-400.

Концерн IAI (Israel Aerospace Industries) привез на выставку Aero India Бангалор дрон-камикадзе Mini Harpy. Параллельно в Youtube был продемонстрирован ролик, в котором аппарат уничтожает мишень, сильно напоминающую радар 96Л6Е, установленный на шасси МЗКТ-7930, входящий в состав комплексов С-300 и С-400.


Возможно, таким недвусмысленным способом израильтяне дали понять, что может произойти с сирийским ЗРК С-300, если он начнет сбивать истребители ВВС Израиля.

Накануне Биньянмин Нетаньяху отменил свой полет в Москву на встречу с Владимиром Путиным, который по идее должен состоять в ближайшие дни. Израильский премьер-министр готовился привезти в российскую столицу карту с баллистическими ракетами Ирана, которые якобы нарушают договоренности. Израиль обвиняет Асада в поддержке Ирана и до размещения в Сирии российских С-300 регулярно наносил удары по территории арабской республики и периодически делает это и сейчас.

С-300 стали потенциальными мишенями израильских истребителей, поэтому в появлении такого видео нет ничего удивительного.

Кадр youtube.comЧто касается самого БПЛА, то стоит отметить, что запускается он из пусковой установки. Затем у него включается турбовинтовой двигатель. Оператор в реальном времени управляет беспилотником, получая картинку, как будто из кабины, и просто направляет дрон на объект.

Mini Harpy, как и другие БПЛА этого типа, может барражировать в воздухе, сканируя обстановку на земле, и затем, в случае появления цели, атаковать ее. Похожий аппарат SkyStriker Израиль использовал во время недавней атаки комплекса "Панцирь-С1" российского производства на территории Сирии. И как оказалось, подобные атаки очень эффективны.

США и Израиль на данный момент являются лидерами в разработке подобных ударных БПЛА. Недавно в сеть попало видео, как американский дрон уничтожает несущийся по дороге джип талибов в Афганистане.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Нетаньяху отменил встречу с Путиным

В Москве планировалось обсуждение сирийского вопроса

Незалежная потеряла доставившего в Донбасс "Бук" офицера ГРУ

Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей