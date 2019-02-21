Израиль показал убийцу С-300

Российские системы подвергаются опасности в Сирии

Израильтяне, как большие специалисты по уничтожению военной техники российского производства, достаточно вспомнить сирийские "Панцири", показали беспилотник, который "уничтожает" радар С-300 и С-400.

Концерн IAI (Israel Aerospace Industries) привез на выставку Aero India Бангалор дрон-камикадзе Mini Harpy. Параллельно в Youtube был продемонстрирован ролик, в котором аппарат уничтожает мишень, сильно напоминающую радар 96Л6Е, установленный на шасси МЗКТ-7930, входящий в состав комплексов С-300 и С-400.

Возможно, таким недвусмысленным способом израильтяне дали понять, что может произойти с сирийским ЗРК С-300, если он начнет сбивать истребители ВВС Израиля.

Накануне Биньянмин Нетаньяху отменил свой полет в Москву на встречу с Владимиром Путиным, который по идее должен состоять в ближайшие дни. Израильский премьер-министр готовился привезти в российскую столицу карту с баллистическими ракетами Ирана, которые якобы нарушают договоренности. Израиль обвиняет Асада в поддержке Ирана и до размещения в Сирии российских С-300 регулярно наносил удары по территории арабской республики и периодически делает это и сейчас.

С-300 стали потенциальными мишенями израильских истребителей, поэтому в появлении такого видео нет ничего удивительного.

Что касается самого БПЛА, то стоит отметить, что запускается он из пусковой установки. Затем у него включается турбовинтовой двигатель. Оператор в реальном времени управляет беспилотником, получая картинку, как будто из кабины, и просто направляет дрон на объект.



Mini Harpy, как и другие БПЛА этого типа, может барражировать в воздухе, сканируя обстановку на земле, и затем, в случае появления цели, атаковать ее. Похожий аппарат SkyStriker Израиль использовал во время недавней атаки комплекса "Панцирь-С1" российского производства на территории Сирии. И как оказалось, подобные атаки очень эффективны.

США и Израиль на данный момент являются лидерами в разработке подобных ударных БПЛА. Недавно в сеть попало видео, как американский дрон уничтожает несущийся по дороге джип талибов в Афганистане.