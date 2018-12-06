Израильский F-35 даст фору американскому

Расчетам С-300 придется несладко

Пришло время рассказать о самолете, которым Израиль "стращает" Асада, и якобы которому не страшны российские С-300, даже модернизированной версии. Это F-35I Adir или, как их еще называют в США и Израиле, "могучие" (Mighty Ones). В ближайшие годы израильтяне собираются заменить ими парк F-16, который насчитывает, ни много ни мало, 320 истребителей, если учитывать самые старые F-16A Netz.

По данным экспертов, F-35I – это самолет, адаптированный к требованиям местных военных и отличается от обычного американского "тридцать пятого". Постоянно находясь в состоянии войны на протяжении всей второй половины XX в., израильтяне всегда требовали что-то особенное, так как использовали технику на 100%, а иногда требовали даже больше. Именно израильтяне использовали "чистый истребитель" F-15A для нанесения бомбового удара в ходе операции "Опера" в 1981 году. Тогда ВВС Израиля уничтожили ядерный реактор "Осирак" в Ираке. До этого F-15A применялся только для завоевания воздушного господства.

Как известно, компания Lockheed Martin очень неохотно шла навстречу заказчику и вносила изменения в самолет, но для Тель-Авива сделали исключение. Во-первых, Израиль, без инвестиций в истребители умудрился выбить из США многомиллиардный контракт на производство крыльев и уникальных шлемов для F-35. Во-вторых, обслуживание и техподдержка будет осуществляться на израильских предприятиях израильскими специалистами – никого из Америки приглашать не будут. Это существенно позволит сэкономить на самолете.

Первые девять F-35 вошли в состав 140-й эскадрильи "Золотые орлы" в декабре 2017 года. Еще шесть истребителей пополнили ВВС Израиля в 2018 году. Всего США поставят 50 самолетов.

Первые 19 будут и мало отличаться от американских F-35A, а вот следующие оснастят уже израильским оборудованием.

По данным портала War Is Boring, это будет израильская система с открытой архитектурой Israeli Command, Control, Communications and Computing или C4.

До сих пор софт F-35 – это тайна за пятью печатями, которую тщательно оберегают от взлома. Так вот у Израиля будут свои базы данных, в том числе "свой-чужой", которые будут отличаться от американских. Кроме того, израильские системы будут отслеживать определенные ракеты класса "земля – земля" и "земля – воздух", например, иранского производства. У F-35I будет свой каталог целей и "друзей". Кроме того, у самолета будет своя авионика, радиолокационные камеры.



Израильские компании Elbit и Israel Aerospace Industries разработают свои защитные системы самолета. Аналогичная работа проводилась с танком "Меркава", который буквально напичкан израильской электроникой.

Также для F-35I предусмотрены два вида топливных баков для увеличения радиуса. Это будут как обыкновенные баки на 425 галлонов топлива, которые можно будет сбросить при приближении к зоне ПВО, так и стелс-баки, как бы "обнимающие" планер F-35I.

Конечно, израильский самолет получит свое вооружение, кроме стандартного американского. Известно, что это ракета класса "воздух – воздух" Phython-5 и планирующие бомбы Spice.

Такими израильские самолеты F-35 по плану будут поставляться с 2020 года. А пока истребитель в штатной комплектации проходит обкатку в ВВС страны вместе с F-15 и F-16.