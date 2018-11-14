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F-35 уязвим для российских хакеров

Фото: www.globallookpress.com
В США срочно разрабатывают средства защиты

Новейший американский истребитель F-35 настолько напичкан электроникой, что возможно, его главными врагами станут не зенитки и самолеты противника, а российские хакеры.

Можно представить такую картину: "тридцать пятый" вылетает на боевое задание, как вдруг неожиданно меняет курс и мирно приземляется на аэродроме РФ вместе с летчиком, который превратился в пассажира. Настоящий кошмар Пентагона, да и только. Поэтому в ВВС США решили всерьез озадачиться и защитить самолет от этой угрозы.

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F-35 – это самолет, построенный на программе, а любая программа может быть взломана, заявил Defense News директор программы по интеграции F-35 в ВВС США генерал Стефан Джост.

По его словам, Lockheed Martin разрабатывает многоуровневую систему безопасности. В частности, в самолете будет осуществляться тщательная проверка лицензированного "софта" для каждого самолета перед взлетом. Без этого двигатель самолета просто не запустится. Каждый летчик будет внесен в базу, и перед началом операции система должна будет его идентифицировать.

Фото: www.globallookpress.com

На данный момент F-35, по словам Джоста, уязвим для хакерской атаки. Уязвимы сразу несколько систем, например, автономная система логистической информации (ALIS) или объединенная система перепрограммирования,  в которую, в частности, включаются возможные угрозы – российские танки, китайские истребители и многое другое. Если взломать эту программу, самолет может записать в противники американские "Абрамсы" и запустить ракеты куда не следует.

ALIS отвечает за мониторинг состояния компонентов самолета, и если хакеры взломают эту систему, летчик просто не будет понимать, как обстоят дела с самолетом – сколько топлива, все ли хорошо работает.

Кроме того, отдельную опасность таят беспроводные приложения самолета, через которые также можно проникнуть в систему. Даже симуляторы F-35. предназначенные для пилотов могут быть использованы для сбора информации о самолете.

По данным СМИ, российские военные действительно уделяют большое внимание кибервойне, РЭБ и используют труд хакеров, чтобы деморализовать и сбить с толку потенциальных противников. Поэтому, если появится возможность "хакнуть" F-35, можно не сомневаться, что это будет сделано.

Александр ИЛЬИН
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