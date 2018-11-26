В пятерку лучших в мире танков попал Т-90А

Об "Армате" на Западе умолчали

В список "самых убийственных" современных танков, который составил журнал The National Interest, попала российская машина Т-90А "Владимир", которая изначально задумывалась как экспортная. Российская "Армата" в пятерку не попала, как и модернизированный Т-72Б3, получивший хорошие отзывы среди отечественных танкистов.

Издание отмечает, что, после того как Советский Союз прекратил свое существование, а США сконцентрировались на борьбе с международным терроризмом, танки ушли на задний план. А некоторые страны, вроде Нидерландов, вообще от них отказались. Однако с началом войны в Сирии, а также ухудшения отношения между Россией и Западом о танках снова вспомнили.

Т-90А открывает список. Журналисты NI называют его самым передовым танком в Сухопутных войсках РФ, а также вершиной среди танков "большого радиуса действия". Несмотря на то что 125-мм пушка 2A46M менее эффективна, чем ее западные аналоги, например,120-мм Ryanmetall, Т-90А все равно может нанести больший урон, так как может стрелять противотанковыми ракетами.

Ракета с лазерным наведением 9M119M "Рефлекс" пробивает 700 мм брони на расстоянии до 5 км, а это очень внушительный показатель.

Следующий танк, разумеется, "Абрамс". NI называет его королем эры, наступившей после окончания холодной войны. В машине идеальное сочетание огневой мощи, защиты и мобильности. Важно, что танк был успешно опробован в реальных конфликтах – во время войны в Персидском заливе, Ираке.

Leopard 2 – это "двоюродный брат" американского "Абрамса". Европейские страны покупали, в основном, "Абрамсы" и "Леопарды". Интересно, что после окончания холодной войны Германия оставила себе минимум этих машин, продав 90% парка, а те, которые остались, находятся сейчас не в лучшем состоянии. В перспективе второй "Леопард" может стать основным боевым танком НАТО.

Третий танк, вполне ожидаемо, израильский "Меркава". Машина, которая находится на службе вооруженных сил страны, воюющей десятилетия. К моменту создания "Меркавы" Израиль уже успел принять участи в трех войнах, в которых количественное преимущество было на стороне арабских государств. Но оно им не помогло.

Среди главных достоинств "Меркавы" называют его отличную защищенность. Башня и передняя часть корпуса имеют острые углы специально для того, чтобы снаряды, гранаты и ракеты отскакивали, и удар был минимален. Двигатель танка находится впереди, также защищая экипаж. Хорошо зарекомендовала себя и активная защита "Трофи", кроме того, машина буквально напичкана электроникой.

Наконец, пятая машина в списке – это Challenger 2 производства Великобритании, страны, которая изобрела танки. "Челленджер" единственный, в своем роде, вооружен нарезным орудием – 120-мм L30.

Это один из самых защищенных танков в мире – машина оснащена броней второго поколения Chobham Armor, состоящей из керамики и металла. На данный момент британцы планируют модернизировать второй "Челленджер" и, в частности, оснастить его активной защитой, аналогично израильской "Трофи".