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Собьет по кругу: раскрыты характеристики С-350

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (CC BY-SA 4.0)
Комплекс уничтожит даже ракету "Искандера"

Новость о том, что долгожданный С-350 "Витязь" ушел в производство, стала одной из главных на прошлой неделе. Отправка в войска комплекса, который должен занять нишу между С-400 и "Буками", неоднократно откладывалась, но теперь систему ждут в частях ПВО уже в этом году.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" рассказал в интервью РИА "Новости" о некоторых подробностях нового ЗРК, и в частности о его двух ракетах – 9М100 и 9М96.

Первая предназначена для поражения любых аэродинамических и баллистических целей на расстоянии до 120 км, которые двигаются со скоростью до 4,8 км/секунду. Это могут быть ракеты тактического и оперативно-тактического класса, а также любые гиперзвуковые аппараты, кроме блоков вроде "Авангарда", которые движутся к цели значительно быстрее. Также комплекс будет бессилен против межконтинентальных баллистических ракет, но для этих целей есть А-235.

Фото: commons.wikimedia.org/Zumlik (CC BY-SA 3.0)Что касается 9М96, то она предназначена для перехвата низколетящих целей, например, крылатых ракет и беспилотников, на расстоянии до 15 километров.

Одно из главных преимущество С-350 перед С-300ПС, которую он должен заменить, заключается в возможности обзора целей и в круговом режиме, а не только в секторном. Это означает, что у "Витязя" больше шансов не пропустить цель, чем у его предшественников.

Александр ИЛЬИН
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