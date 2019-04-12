С-350 пошел в производство

Новая система оставит С-300ПС в прошлом

Россия начала массовый выпуск новых зенитно-ракетных комплексов С-350 "Витязь". Мобильный ЗРК должен занять нишу между дальнобойными С-300 и С-400 и "Буками".

Как показывает практика, комплексы большой дальности не лучшим образом работают против низколетящих целей. Тот же С-300 не может обнаруживать их на больших расстояниях, поэтому специально для того, чтобы противостоять низколетящим ракетам и беспилотникам, а также баллистическим ракетам малой дальности и был разработан С-350 "Витязь". Однако из-за многократных срывов сроков испытаний, ЗРК до сих пор не дождались в войсках.

О том, что комплекс, производство комплекса, наконец, началось, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Алексея Криворучко. По его словам, запущено производство первого серийного комплекта, который будет готов уже в этом году.

В декабре прошлого года С-350 испытывали на полигоне Капустин Яр, и одна из ракет, в результате нештатной ситуации самоуничтожилась, доставив немало хлопот пожарным. Очевидцы засняли это на камеру.



Боекомплект С-350 – 12 зенитных ракет, в то время как у С-300ПС только 4. Кроме того, на новом ЗРК можно использовать коротковолновый диапазон частот радиоволн, что позволит обнаружить малозаметные цели. А благодаря большему количеству каналов, зенитчики смогут обстреливать больше целей одновременно. Наконец, С-350 может быстрее менять позиции и быстроходнее.