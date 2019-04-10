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Пистолет Макарова назвали Элвисом среди пистолетов

Фото: mil.ru
Русские шедеврально скопировали "Вальтер"

Американский журнал The War Is Boring рассказал любопытную историю о советском пистолете Макарова, который все никак не заменят в российской армии.

В 2002 г. бывший солдат британских вооруженных сил Колин Берри по заданию Ми-6 отправился в Афганистан. Служба разведки поручила ему скупить у моджахедов как можно больше "Стингеров" и "Блоупайпов". Как известно, Запад вооружил ими боевиков для войны с "шурави". Однако в начале нулевых стало понятно, что это оружие будет повернуто против своих бывших покровителей.

Больше всего в США и Великобритании боялись, что моджахеды начнут сбивать гражданские авиалайнеры. Берри начал работу вместе с афганскими военными, которые были хорошо вооружены, и тогда британец, прекрасно понимая, куда он попал, попросил у местного генерала какое-нибудь оружие.

Тот хитро подмигнул и вызвал одного из своих помощников, которого о чем-то попросил. Тот вернулся через несколько минут с небольшим пистолетом неизвестной британцу модели. Генерал взял его в руки, вытащил магазин, убедившись, что в нем нет патронов, и протянул его Берри.

Все эти события экс-сотрудник Ми-6 описывает в своей книге The Deniable Agent. Британец охарактеризовал его как "вполне себе".

Фото: commons.wikimedia.org/Razumhak (CC BY-SA 3.0)

Пистолел Макарова оказался везде, где "господствовал" Советский Союз. В Афганистане СССР находился долгое время – строил дома, дороги и вообще сделал много полезного. Разумеется, военные познакомили афганцев и с пистолетом Макарова.

The War Is Boring называет его Элвисом всех пистолетов, потому что он везде. ПМ достаточно надежен и удобен, западные эксперты лишь немного придрались к его весу, который мог бы быть и поменьше. Что касается дизайна, то его Макаров, по мнению издания, скопировал с Walther PP образца 1929 года.

Макаров был любимым оружием агентов КГБ, было оно и у спецназовцев, а также милиционеров и командиров Советской армии. Кроме того, существовал якобы какой-то ПМ для спецопераций – похищения и ликвидации предателей. Ходили с пистолетами Макарова и высокопоставленные офицеры армии Северного Вьетнама во время войны и много кто еще.

ПМ, пожалуй, единственный пистолет, который побывал в космосе. На борту каждого космического корабля "Союз" есть аварийный спецкомплект для выживания "Гранат-6". Кроме аптечки и рыболовных снастей в нем есть ПМ и боекомплект. Мало ли где может произойти аварийное приземление.

Фото: commons.wikimedia.org/Michael Sullivan

ПМ заменил легендарный пистолет Токарева ТТ-33, прошедший всю войну. Но в Красной армии захотели стандартизировать патрон под калибр 9х18 миллиметров. Вдобавок русские захотели сделать нечто более компактное и удобное.

Как пишет War Is Boring, русские ненавидели нацистов, но любили их оружие. Поэтому в качестве примера в Советах выбрали Walther PP.

Александр ИЛЬИН
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