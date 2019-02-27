Ракета может "набедокурить" и в России

Полет крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник" будет неизбежно сопровождаться радиоактивным выхлопом. К таким выводам пришел военный эксперт и автор "Известий" Антон Лавров. По его мнению, прямоточный воздушно-реактивный двигатель будет выбрасывать в атмосферу небольшое количество радиоактивных частиц в течение всего своего полета.

При этом негативное влияние на окружающую среду может быть минимизировано недостижимой ранее малогабаритностью мощного двигателя. Другого пути нет, так как Европа и другие части планеты сегодня покрыты сетью сверхчувствительных датчиков радиоактивных изотопов.

Стоит отметить, что, по данным американской разведки, "Буревестник" испытывался на севере и однажды даже упал в Баренцево море. Вряд ли там есть датчики радиоактивных изотопов.

Лавров допускает, что в ранних прототипах "Буревестника" могли применяться неядерные имитаторы энергоустановки. Однако после возобновления испытаний, проводимых в Капустином Яре, ракета точно получит штатные двигатели.

Пока главным секретом ракеты остается именно ее энергоустановка. До этого в СССР был опыт производства ядерных спутников, один из них даже упал на территорию Канады после аварии и вызвал определенное заражение. Однако габариты спутника намного больше, чем у "Буревестника", к тому же космический аппарат находился на орбите, и его радиоактивный выхлоп не приносил существенного вреда. С крылатой ракетой все по-другому, так как двигаться она будет не на таких высотах и скорости, поэтому вопрос с загрязнением остается открытым.