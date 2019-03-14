Разведка НАТО окружила Калининград

Самый западный регион России оказался в кольце вражеских наблюдателей

Воздушная разведка США и стран Европы вторые сутки продолжает патрулировать западные границы нашей страны. Помимо этого в центре внимания западных военных оказались черноморский регион и Приднестровье.



"У российских границ кружит патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Со стороны Польши компанию ему составляет самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V ВВС США. А над Балтикой летает самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream GIV SP ВВС Швеции",

– сообщил телеграм-канал Daily War.

Согласно полученным сведениям, разведчики из США замечены у границ Приднестровья. Там работает самолет Hawker Beechcraft Corp MC-12W Liberty. Он кружил вдоль границы со стороны украинской территории. Больше всего его интересовали три участка – Тирасполь, дорога на Дубоссары и Рыбницкий район.

Примечательно, что раньше американские самолеты подлетали к Приднестровью со стороны Черного моря и тем же путем возвращались на свои средиземноморские базы. Теперь же они пролетают над Молдавией, которая раньше не пускала военные самолеты США в свое воздушное пространство.

Накануне у границ Калиниградской, Ленинградской и Псковской областей был замечен стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk американских ВВС. Он провел многочасовую разведку над Прибалтикой.

Согласно мониторинговым данным западных авиаресурсов, летательный аппарат с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянской Сицилии, в течение часа кружил около границ Калининградской области. Затем, совершив перелет через Латвию в воздушное пространство Эстонии, разведчик с 14:30 в течение трех часов находился около западных границ Псковской и Ленинградской областей, курсируя от эстонской границы с Латвией до Финского залива, передает РЕН-ТВ.

На днях патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon пролетел на предельно низкой высоте над новейшим ракетным фрегатом "Адмирал Горшков", который направляется в сторону Атлантического океана.