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Самолет США попытался напугать экипаж "Адмирала Горшкова"

Фото: flickr.com
Разведчик пролетел на предельно низкой высоте над фрегатом

Корабли Северного флота во главе с новейшим ракетным фрегатом "Адмирал Горшков" идут к Атлантике. Американцы попытались устроить провокацию во время перемещения.

Отмечается, что патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел облет на низкой высоте над российскими кораблями. Согласно данным авиационных ресурсов и международной системы мониторинга движения морских судов AIS, разведчик США вылетел с итальянского острова Сицилия. При подлете к группе Северного флота он снизился до 907 м, при этом в какой-то момент даже летал на высоте всего 160 м, передает "Интерфакс".

В пресс-службе Северного флота России отметили, что российский фрегат "Адмирал Горшков" с управляемым ракетным оружием, пройдя пролив Ла-Манш, вышел в Атлантику. Однако об инциденте они ничего не сообщили.

Фрегат возглавляет отряд, в котором состоят многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама", напоминает "Царьград".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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