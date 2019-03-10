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Американцев впечатлил грозный "Циркон"

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Российскую гиперзвуковую ракету невозможно перехватить

Супероружие РФ признают более опасным, чем предполагалось.

К немецким журналистам, ранее поразившимся мощи "Циркона", присоединился эксперт из США. За счет значительной скорости, которую может развить гиперзвуковая ракета морского базирования, ее практически невозможно перехватить, отметил Чарли Гао в статье для журнала National Interest.

"Циркон" может поразить как морскую, так и наземную цель, сообщается в материале. Гао назвал ее "неудержимой угрозой" для кораблей.

При этом эксперт подчеркивает, что если речь идет о поражении целей на земле, большую опасность представляют гиперзвуковая система "Авангард", а также ракетный комплекс "Кинжал".

Напомним, ранее немецкие журналисты заявили, что "Циркону" понадобится каких-то пять минут, чтобы уничтожить Пентагон.

 "Эта ракета стартует с подводной лодки и преодолевает дистанцию со скоростью 11 тысяч километров в час. Ей нужно всего пять минут, чтобы достичь Пентагона и уничтожить его",

говорилось в статье.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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