Российскую гиперзвуковую ракету невозможно перехватить

Супероружие РФ признают более опасным, чем предполагалось.

К немецким журналистам, ранее поразившимся мощи "Циркона", присоединился эксперт из США. За счет значительной скорости, которую может развить гиперзвуковая ракета морского базирования, ее практически невозможно перехватить, отметил Чарли Гао в статье для журнала National Interest.

"Циркон" может поразить как морскую, так и наземную цель, сообщается в материале. Гао назвал ее "неудержимой угрозой" для кораблей.

При этом эксперт подчеркивает, что если речь идет о поражении целей на земле, большую опасность представляют гиперзвуковая система "Авангард", а также ракетный комплекс "Кинжал".

Напомним, ранее немецкие журналисты заявили, что "Циркону" понадобится каких-то пять минут, чтобы уничтожить Пентагон.

"Эта ракета стартует с подводной лодки и преодолевает дистанцию со скоростью 11 тысяч километров в час. Ей нужно всего пять минут, чтобы достичь Пентагона и уничтожить его",

– говорилось в статье.

