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"Циркон" поразил немцев

Фото: www.globallookpress.com
Оружие оказалось опаснее, чем предполагалось

Новая российская гиперзвуковая ракета "Циркон" поразила немецких журналистов. Они утверждают, что оружие оказалось гораздо смертоноснее, чем предполагалось.

В статье издания Stern отмечается, что "Циркону" будет достаточно 5 минут, чтобы уничтожить Пентагон. При этом ракета первее других встанет на вооружение.

"Эта ракета стартует с подводной лодки и преодолевает дистанцию со скоростью 11 тысяч километров в час. Ей нужно всего пять минут, чтобы достичь Пентагона и уничтожить его",

отмечается в статье.

По словам журналистов, эксперты не ожидали, что ракета сможет поражать цели на расстоянии более 500 км. Они отметили, что противостоять "Циркону" способны только электронные системы ПВО и лазерное оружие.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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