Запад рассекретил ракету "Циркон"

Эксперты рассмотрели индийский след

Гиперзвуковые ракеты "Циркон", об испытаниях которых накануне сообщили западные и российские СМИ, поднимались в небо более десяти раз.

Как передал телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведке, первые запуски осуществлялись с бомбардировщика Ту-22М по аналогии с ракетой "Кинжал". Затем больше внимания уделялось пускам с кораблей.

По мнению The National Interest, "Циркон" представляет собой российскую версию новой индийской ракеты Brahmos II, надо которой, как и над Brahmos I, поработали российские инженеры. Таким образом, Россия готовит ракету для своего флота и параллельно создает экспортную версию. Важно, что ракету можно использовать для ударов по наземным целям и, как считают западные эксперты, "Циркон" может стать одним из тех вооружений, которое Москва готовит в ответ на выход США из ДРСМД.

Исходя из открытых данных, дальность ракеты "Циркон" 500 километров. Однако, учитывая, что те же "Калибры" способны преодолеть 2,5 тыс. км, можно предположить, что "Циркон" обладает не меньшим радиусом.

Сбить ракету "Калибр" очень сложно, как и американский "Томагавк". Однако "Циркон" еще более трудная мишень. На испытаниях скорость ракеты достигала 8 Махов, или 9 тыс. 800 км/час.



Россия планирует вооружить "Цирконами" все новые корветы и фрегаты, а также советские атомные крейсеры и подводные лодки. В сочетании с "Калибрами" и противокорабельными "Ониксами" они могут нанести серьезный урон морским и сухопутным группировкам НАТО в районе Балтийского, Черного и Средиземного морей.