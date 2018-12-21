Испытания засекла разведка США

Россия испытала гиперзвуковую противокорабельную ракету "Циркон" против которой американский флот бессилен. Интересно, что об этом пишут не российские СМИ, а передает телеканал CNBC со ссылкой два источника, знакомых с докладом разведки США.

Сообщается, что ракета достигла скорости 8 Маха или 9800 км/час. По данным Пентагона, с 2015 года русские провели пять испытаний, последнее из которых состоялось 10 декабря. Ракетчикам удалось добиться устойчивого полета, что по мнению военных США, имеет решающее значение в развитии гиперзвукового оружия. Американцы, в свою очередь, на данный момент испытывают гиперзвуковую Boeing X-51, но эта ракета запускается с борта самолета. И пока данных о том, что в Пентагоне удовлетворены результатами испытаний, не поступало.

В Пентагоне уверяют, что массовое производство "Циркона" начнется уже в 2021 году, а на вооружение она поступит в 2022-м.

О ракете писали и в российских СМИ. В ноябре ТАСС, ссылаясь на источник в ОПК, передавал, что в 2019 году "Циркон" пройдет государственные испытания на боевых кораблях и подлодках. Причем стрельбы планируется проводить на морских полигонах Северного флота. Как известно, развертывание гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон" на сторожевых кораблях и фрегатах включено в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы.

Исходя из открытых данных, ракета "Циркон" запускается из той же установки, что и "Калибры" с "Ониксами", а ее дальность составляет порядка 400 км. Ракетами вооружат не только новые корабли, но и подлодки проекта "Ясень-М".



