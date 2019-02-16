"Ответ России на вызовы": испытания новейшего танка Т-90МС попали на видео

У боевой машины нет конкурентов

Экспортный вариант нового основного боевого танка РФ оснастили динамической защитой третьего поколения модульного исполнения, которая способна противодействовать современным противотанковым вооружениям.

Кадры стрельб Т-90МС появились в Сети. В ролике демонстрируются ходовые испытания, стрельба в движении и работа экипажа. Видео испытаний опубликовано на сайте телеканала "Звезда".

Несмотря на то, что уровень защиты повысили, танк по-прежнему остается практически вне конкуренции по проходимости, тактической мобильности и запасу хода – масса Т-90МС не превышает 50-ти тонн.

"Этот танк способен эффективно вести боевые действия как в классических боевых операциях против высокотехнологичной техники противника, так и в условиях локальных конфликтов, в которых нет четко выраженной линии соприкосновения противоборствующих сторон, и в условиях массового применения различных противотанковых средств",

- сообщил в беседе с ТАСС генеральный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.

Экспортный вариант боевой машины стал "ответом российских танкостроителей на современные вызовы", отметил он.

Т-90 разработала корпорация "Уралвагонзавод" в начале девяностых. Танк за почти десяток лет – с 2001 по 2010-й годы – стал самым продаваемым новым основным боевым танком на мировом рынке.

