Российский танк Т-90 признали самым смертоносным

Американцы воспели оду этой бронированной машине

Т-90 превосходит все иностранные аналоги. Главное преимущество российского танка состоит в системе управления огнем и в том, что он до сих пор успешно противостоит ракетным комплексам США благодаря своей динамической защите. Эта система предотвращает возгорание извне, при этом американские и немецкие модели "горят" как спички.

К тому же он намного легче западных моделей – его вес всего 50 тонн. Свое превосходство, живучесть и способность воевать в любых условиях танки показали в Сирии, хотя туда Россия отправляла не так много этих машин.

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Также издание The National Interest, эксперты которого рассказали о смертоносности Т-90, отмечает, что у этого оружия очень толстая стальная броня.

Т-90, экипаж которого состоит из трех человек, был создан в 1990-х годах из модернизированного корпуса Т-72 и турели с пушкой Т-80.