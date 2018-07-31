Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Т-90 устоял против американского ПТРК

Фото: GLOBAL LOOK press
Танк остался цел

Подобно тому, как в Афганистане переносной ЗРК "Стингер" стал настоящим "палачом" российских вертолетчиков, американские ПТРК TOW могут наказать танки российского производства в Сирии.

К счастью, сейчас поставки боевикам из США оружия ведутся не такими темпами, как в 80-е, но периодически в Интернет попадают ролики, на которых по танкам Т-72 и Т-90 с сирийскими экипажами ведется огонь из самых современных противотанковых средств. Не засветились разве что "Джавелины".

По теме

По наблюдениям экспертов американского портала War Is Boring, TOW не сможет уничтожить экипаж Т-90 – его спасет динамическая защита "Контакт-5". В частности, она сработала во время попадании ракеты в танк в феврале этого года, когда соответствующее видео облетело весь Интернет.

Издание отмечает, что экипажу повезло, что не загорелись баки. А фотографии, опубликованные после атаки, говорят о том, что "Контакт-5" сработала. Кроме того, пострадал один из двух передатчиков комплекса электронно-оптической активной защиты "Штора", который создавался специально для защиты от противотанковых управляемых ракет.

Фото: wikipedia.orgВыдержала и стальная броня танка – фактически экипаж не пострадал, однако TOW выбила его из строя, после чего танкистам пришлось покинуть машину. Если бы по подбитому танку велся пулеметный огонь, сирийских военных могли и перестрелять.

Как отметили российские СМИ, это была ранняя версия танка, и Т-90А защищен еще лучше. Однако в боевых условиях это проверить, к частью, еще не удавалось. ПТРК POW, по данным западных экспертов, поставляют боевикам в Сирию США: либо через Саудовскую Аравию, либо через ЦРУ.


Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

От рубля ждут обвала

Курс национальной валюты не внушает доверия

Украина вмешивается в дела Крыма

Угрозы Киева едущим на полуостров европейским политикам всем надоели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей