Танк остался цел

Подобно тому, как в Афганистане переносной ЗРК "Стингер" стал настоящим "палачом" российских вертолетчиков, американские ПТРК TOW могут наказать танки российского производства в Сирии.

К счастью, сейчас поставки боевикам из США оружия ведутся не такими темпами, как в 80-е, но периодически в Интернет попадают ролики, на которых по танкам Т-72 и Т-90 с сирийскими экипажами ведется огонь из самых современных противотанковых средств. Не засветились разве что "Джавелины".

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По наблюдениям экспертов американского портала War Is Boring, TOW не сможет уничтожить экипаж Т-90 – его спасет динамическая защита "Контакт-5". В частности, она сработала во время попадании ракеты в танк в феврале этого года, когда соответствующее видео облетело весь Интернет.

Издание отмечает, что экипажу повезло, что не загорелись баки. А фотографии, опубликованные после атаки, говорят о том, что "Контакт-5" сработала. Кроме того, пострадал один из двух передатчиков комплекса электронно-оптической активной защиты "Штора", который создавался специально для защиты от противотанковых управляемых ракет.

Выдержала и стальная броня танка – фактически экипаж не пострадал, однако TOW выбила его из строя, после чего танкистам пришлось покинуть машину. Если бы по подбитому танку велся пулеметный огонь, сирийских военных могли и перестрелять.



Как отметили российские СМИ, это была ранняя версия танка, и Т-90А защищен еще лучше. Однако в боевых условиях это проверить, к частью, еще не удавалось. ПТРК POW, по данным западных экспертов, поставляют боевикам в Сирию США: либо через Саудовскую Аравию, либо через ЦРУ.