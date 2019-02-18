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Т-90МС оказался дорогим для армии

Фото: commons.wikimedia.org/Aleksey Kitaev (CC BY-SA 3.0)
Машину "распиарили" исключительно в интересах экспорта

"Уралвагонзавод" рекламирует свой танк Т-90МС исключительно на экспорт. Машина стоимостью $4,5 млн разорительна для российской армии, поэтому максимум, на что могут рассчитывать отечественные танкисты – это Т-90С или просто Т-90.

К такими выводам пришли эксперты The National Interest, посмотрев недавно опубликованное УВЗ видео. Сам ролик, скорее всего, приурочен к IDEX-2019, крупнейшей оружейной выставке на Ближнем Востоке, которая сейчас проходит в Абу-Даби. Как известно, "Рособоронэкспорт" очень близок к заключению контрактов на покупку Т-90МС с Египтом и Кувейтом.

Т-90МС оснащен более мощным дизельным двигателем В-92С2Ф (1130 л.с), чем у Т-90С, лучшим тепловизором с дальностью до 3,5 км, бортовым компьютером, который мониторит рельеф. Танк оборудован системой ГЛОНАСС, при желании заказчика, разумеется, это может быть GPS.

Одним из самых важных плюсов Т-90МС зарубежные военные аналитики считают динамическую защиту "Реликт", которая стоит далеко не на всех российских танках. В частности, она стоит на Т-90СМ – аналоге экспортного Т-90МС, который предназначен уже для ВС РФ. Но таких машин всего порядка тридцати.

Фото: commons.wikimedia.org/Aleksey Kitaev (CC BY-SA 3.0)Основную массу российских "девяносток" составляют Т-90 и Т-90А – 350 штук и еще 200 на хранении. УВЗ планирует модернизацию 400 машин до уровня Т-90М, однако неясно, когда она будет закончена. На самом деле, у России не так много Т-90.

Зато огромное количество Т-72. 1,1 тыс. Т-72Б и Т-72БА, столько же Т-72Б3 и 7 тыс. советских Т-72, Т-72А и Т-72Б на хранении. Из них современным требованиям более-менее отвечают лишь Т-72Б3.

Александр ИЛЬИН
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