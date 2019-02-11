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Украинский Т-64 незаслуженно облили грязью

Кадр youtube.com
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Однако танк не подходит для затяжной войны

Харьковский бронетанковый завод имени Малышева заявил, что модернизировал более 100 танков Т-64БВ. В частности, на машину поставили новые тепловизоры, цифровые радиостанции, средства спутниковой навигации, современную динамическую защиту, а также, по всей видимости, GPS.

Сообщается, что на "шестьдесятчетверки" установили новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения.


По мнению "Укроборонпрома", новых Т-64БВ достаточно, чтобы вооружить ими целую танковую бригаду. А конечная цель – довести машину до стандартов НАТО.

В российских СМИ тут же окрестили модернизированную украинскую машину "танком для бедных". Но это, конечно, не так. Т-64БВ для украинской армии – это как Т-72Б3 для российской. В свое время Т-64 был передовым советским танком, который получился слишком дорогим. Поэтому перед УВЗ поставили задачу – построить недорогой массовый танк. База была взята от Т-64, а наработки по Т-62 и Т-62М. В результате получился Т-72.

У обеих машин оказались сильные и слабые стороны. Обычно танкисты хвалят танки, на которых больше служили, но можно перечислить основные плюсы и минусы украинского Т-64.

Как утверждают танкисты, служившие на обеих машинах, у Т-64 "слабоват" мотор и вообще ходовая у украинского танка – слабое место. Т-72 мощнее, позволяет рвануть с места, гусеницы усилены резинометаллическими шарнирами – танк более проходимый.

"Шестьдесят четвертый" чувствителен к низким температурам, в морозы его сложно завести. С дизелем Т-72 намного проще. А вот наведение на Т-64 удобнее, хотя с установкой на Т-72Б3 многоканального прицела "Сосна-У" ситуация намного улучшилась.

Фото: mil.gov.ua

Т-64 невозможно зажечь коктейлем Молотова, даже если огонь попал на моторно-трансмиссионное отделение. Т-72 более уязвим. Поэтому в городе Т-64 более защищен. Автоматическое заряжание Т-72 и механизм заряжания "шестьдесятчетвертки" также имеют свои плюсы и минусы. Укладывать снаряды в "семьдесят втором", действительно, очень тяжело.

По мнению экспертов, Т-64 – это, скорее, танк мирного времени, инструмент быстрой войны. Его задача – быстро прорвать оборону противника, но если начнется затяжная война, он проиграет Т-72, которого называют "танком войны". По сути, и Т-64, и Т-72 – это машины родом из одной страны.

Сотня Т-64БВ – это неплохо, однако вряд ли они смогут противостоять тысяче Т-72Б3. Кроме того, это даже не последняя версия Т-72БМ "Булат". На танке установлена советская динамическая защита "Контакт". 

Украина в состоянии наладить массовое производство современных танков, но для этого необходим внушительный военный бюджет.

Александр ИЛЬИН
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