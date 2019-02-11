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Американцы потренируются в Черном море у берегов Крыма

Фото: www.globallookpress.com
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Незалежная объявила о проведении военных маневров под Херсоном

Киев наметил очередные украинско-американские учения Sea Breeze ("Си Бриз") на текущий год. Они должны пройти на северо-западе Черного моря, буквально недалеко от побережья Крыма. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

"Как предполагается, международные учения состоятся в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях",

говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник, 11 февраля, в Одессе стартовала конференция по планированию учений Sea Breeze – 2019. На ней должны уточнить задачи маневров, проработать проект сценария и план обучения военных, а также подготовить "штаб руководства в области планирования операций по стандартам НАТО".

По словам руководителя учений от украинской стороны, замкомандующего ВМС ВС Украины по боевой подготовке контр-адмирала Алексея Неижпапы, нынешние украинско-американские маневры серии Sea Breeze, как всегда, будут многофункциональными и очень полезными для его участников.

"Главным преимуществом будет масштабность и уникальный формат проведения маневров, ведь военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами будут выполнять задачи по стандартам НАТО где только это возможно – на море, суше, в воздухе и под водой",

– следует из релиза.

На фоне весьма нервной обстановки в районе Керченского пролива после событий ноября прошлого года, когда три корабля ВМСУ попытались прорваться без разрешения под Крымским мостом, данные учения в Херсонской области явно будут выглядеть провокационно.

Ну а сами учения Sea Breeze проводятся с 1997 г. на территории Украины почти ежегодно. Их организаторами выступают Киев и Вашингтон. В 2018-м маневры проходили в июле.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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