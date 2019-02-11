На Украине предъявили претензии России за газ из 60-х

Блогерша обвинила Москву во всех бедах Незалежной и указала на предательство малороссов

На весьма истеричный и малограмотный текст автора украинского издания "Обозреватель" Елены Кудренко о какой-то "недополученной прибыли" Украины от России обратила внимание журналист Юлия Витязева в своем Twitter. Самым эффектным посылом украинки стало место, где она упрекает РФ – "она же СССР" – в использовании местного голубого топлива "на экспорт" и в навязывании населению УССР российского.

"Прекрасный, чудесный и во всех смыслах незалежный текст от шароварницы, решившей посчитать, сколько Украина вложила в Россию! Ну просто срыв покровов. Рукоплещу!"

– написала Витязева.

Кто-то из читателей издания высказал предположение, что у автора блога проблемы с отоплением: "У бабушки истерика. Холодно, наверное, в квартире? Горячей воды нет, дрова кончаются".

Прекрасный, чудесный и во всех смыслах незалежный текст от шароварницы, решившей посчитать, сколько Украина вложила в Россию! Ну просто срыв покровов. Рукоплещу!😝 pic.twitter.com/UT7SZLAbWu — Юлия Витязева (@Vityzeva) 11 февраля 2019 г.

А между тем пани Кудренко реально считает, что Москва виновна в тяжелой доле украинского народа, поскольку войны развязывали русские, а "отгребали" украинцы, попадали в плен, теряли своих детей, отстраивали города из руин. И в Афганистан пошли, "выполняя долг непонятному интернационалу".

"Они выкачивали наш газ в 60-х. Они его отдавали на экспорт, деньги оставляя себе, естественно... Нам милостиво продавали газ дороже всех в Европе. На наши рынки зашел российский бизнес, потеснив наших производителей",

– утверждает блогерша.

По ее мнению, именно наша "паршивая бессмысленная попса загнала в угол" украинскую уникальную музыку. Также учились дети в школах и вузах неправильной истории.

"Мы многое потеряли за эти годы. Я бы назвала это экономическим термином: "НЕДОПОЛУЧЕННАЯ ПРИБЫЛЬ". Именно так, и не иначе",

– прямо-таки орет гражданка Незалежной.

На этом утверждении она не остановилась и дала определение настоящим украинцам и недоукраинцам. С ее точки зрения соборную наводнили люди без совести и чести, правда, не уточнив, с какого века. Пани Кудренко отказывается признавать выступающих в России артистов и работающих в РФ предпринимателей с украинскими паспортами своими соотечественниками.

"У меня для них другое определение. Это всего лишь малороссы. Всего лишь. Это не наши – это ваши к вам едут. Возвращаются на историческую родину",

– заявила автор "Обозревателя".

Также она открыла общественности глаза: в Советском Союзе не было бесплатного образования, поскольку "школьники работали в колхозах, экономя деньги государству", и собирали макулатуру и металлолом. И самый фееричный, после газа, пассаж – в СССР не было бесплатных квартир, людей "просто пускали пожить, завещать потомкам ее было нельзя".

"Квінтесенція свідомости", – был краток пользователь, комментируя текст пани Кудренко.

