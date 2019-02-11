Депутат Рады назвал нынешних руководителей страны недоумками

Постмайданная Украина является колониальным государством, которым правят не совсем умные люди. Такой вердикт державе вынес известный откровенными комментариями депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

"Безвизовый режим хорош не для колониальных стран. Мы с вами – колония, из которой высасывают трудовые ресурсы. И это наносит куда более страшный ущерб, чем даже то, что недоумки сегодня правят страной. Из нас высасывают "завтрашний день",

– заявил лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в эфире "112".

По его словам, власти государств Восточной Европы – Чехии, Германии, Польши, Венгрии – специально упрощают для украинцев въезд, обеспечивая себя "сильными, мощными, разумными" трудовыми кадрами. А руководство Незалежной "хлопает глазами", рукоплещет и думает, что так и надо.

"Это безумие. Уже нет среднего звена. Мы стоим перед катастрофой. А почему уезжают, мы тоже знаем. Это полное издевательство над страной. У людей нет цели, идеалов, бесконечно бегающие по улицам банды, рассказывающие нам всякую ахинею",

– заметил парламентарий.

Он считает, что украинцам, которым внушают возможность в ближайшем будущем вступление Украины в НАТО и ЕС, необходимо спуститься с небес на землю, поскольку страну в обеих организациях не ждут.

"В какую Европу они идут? Сделайте Европу в собственной стране. Почему вы все время куда-то идете? Остановитесь на 5 минут, постройте что-нибудь. Они пять лет куда-то шли. Сегодня дошли до НАТО, которое их не берет. Почему только в НАТО? Давайте, как в "Звездных войнах", в какую-то империю. Пять лет вы не могли проголосовать, а сейчас вас прорвало?"

– оценил Рабинович поправки в Конституцию Незалежной, подразумевающие путь соборной на вступление в Североатлантический блок и ЕС.

Ранее в январе о проблеме трудовой миграции высказался бывший соратник по распавшемуся "Оппозиционному блоку", а ныне лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Говоря о возможности начала третьей мировой войны из-за Украины, он выразил сомнение, что "США или Европа пожертвуют своим благополучием", чтобы помочь действующему президенту Петру Порошенко и украинцам.

"Они выжимают из Украины все соки, выжимают ресурсы: наши Карпаты, нашу рабочую силу и при этом сбывают сюда дешевые товары. Каждая страна всегда за себя", – констатировал Мураев.

