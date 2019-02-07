Изменения дают возможность властям делать что угодно ради вступления в ЕС и НАТО

Верховная рада внесла изменения в Конституцию Незалежной. Теперь в главном документе страны будет прописано, что она стремится стать членом НАТО и Евросоюза. Ответственным за реализацию этого курса назначен президент Украины.

За обновленный закон проголосовали 334 из 385 присутствовавших в зале нардепов. Их спикер Рады Андрей Парубий назвал "настоящими патриотами".

Теперь закон должен подписать президент Петр Порошенко. Он, естественно, подпишет, ведь это его собственная инициатива. Осенью прошлого года он заявил о необходимости зафиксировать в Конституции желание Украины занять "место в европейской семье" и подчинить этому движению всю политику страны.

Зафиксировали. Не обращая внимания на недвусмысленные сигналы Запада: на скорое вступление не рассчитывайте.

"Быстрое вступление Украины в ЕС или НАТО – не реалистичная перспектива. Вас ждет долгий и извилистый путь. Украине придется сделать очень много, чтобы подготовить себя к статусу кандидата на вступление в обе организации", – заявил посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель в интервью "Европейской правде".

Ранее об этом Порошенко говорили и генсек НАТО Йенс Столтенберг, и экс-генсек Андерс Фог Расмуссен, и даже киевские деятели.

Однако президент, а с ним и парламент продолжают подталкивать страну к "разбитому корыту своих европейских надежд", отметил депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек.

"Фраза "Украина – это Европа" осталась лишь словосочетанием, не имеющим отношения к реальной жизни. Партнеры по НАТО, кроме списанной техники и просроченных пайков, больше ничего не предлагают… Впрочем, Верховная рада обязана показывать свою нужность народу, вот и принимает заведомо безнадежные решения", – сказал Бальбек в интервью RT.

По решению депутатов Верховной рады Украина отказалась от внеблокового статуса в 2014 году.

Новые изменения в Конституцию вступят в силу на следующий день после того, как закон будет опубликован в официальной прессе, напоминает телеканал "360".